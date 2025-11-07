Actualizada: 07 nov 2025 - 12:50
Compartir
Un tip para revivir rosas
¿Te regalaron rosas, se marchitaron y las tiraste? El florista Gabriel Bayas nos da un tip para que las flores te duren mucho tiempo.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 07 nov 2025 - 12:50
Compartir
¿Te regalaron rosas, se marchitaron y las tiraste? El florista Gabriel Bayas nos da un tip para que las flores te duren mucho tiempo.