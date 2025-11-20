Actualizada: 20 nov 2025 - 13:04
Compartir
Tips para escoger tu ropa por tono de piel
El asesor de imagen Gabriel Pujol nos explica cómo escoger el color de nuestra ropa según el tono de piel, color de venas y temporadas.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 20 nov 2025 - 13:04
Compartir
El asesor de imagen Gabriel Pujol nos explica cómo escoger el color de nuestra ropa según el tono de piel, color de venas y temporadas.