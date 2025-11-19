Actualizada: 19 nov 2025 - 12:52
Compartir
Tips para reducir el estrés en mascotas
El experto canino Paúl Méndez nos enseña identificar los signos de estrés que pueden presentar nuestras mascotas y ejercicios que ayudan a reducirlo.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 19 nov 2025 - 12:52
Compartir
El experto canino Paúl Méndez nos enseña identificar los signos de estrés que pueden presentar nuestras mascotas y ejercicios que ayudan a reducirlo.