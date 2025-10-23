Actualizada: 23 oct 2025 - 12:46
Compartir
Tips para que todo traje formal te quede bien
El asesor de imagen Gabriel Pujol nos da los tips y pautas que debe seguir un buen traje y que nos quede bien según nuestro tipo de cuerpo.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 23 oct 2025 - 12:46
Compartir
El asesor de imagen Gabriel Pujol nos da los tips y pautas que debe seguir un buen traje y que nos quede bien según nuestro tipo de cuerpo.