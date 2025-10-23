Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 23 oct 2025 - 12:46

Tips para que todo traje formal te quede bien

El asesor de imagen Gabriel Pujol nos da los tips y pautas que debe seguir un buen traje y que nos quede bien según nuestro tipo de cuerpo.

Nuestra TV