Actualizado: 18 nov 2026 - 15:08
Compartir
Tripa mishqui, una receta de cocinando esTA mañana
Este miércoles 19 de noviembre del 2026 preparamos Tripa mishqui, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizado: 18 nov 2026 - 15:08
Compartir
Este miércoles 19 de noviembre del 2026 preparamos Tripa mishqui, la receta de Cocinando esTAmañana, junto al chef Felipe Campana.