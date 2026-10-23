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Actualizado: 23 oct 2026 - 16:07

Ungüento casero para el dolor de articulaciones

Isabel Espinosa, médica funcional nos cuenta los beneficios de los desinflamatorios naturales. Además nos enseña a prepararlos en casa.

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