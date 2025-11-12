Actualizada: 12 nov 2025 - 12:43
Un vallenato autentico
La cantante Leydi Salgado nos cuenta de su pasión por el vallenato. A pesar de su juventud, la cantante tiene pasión por este género colombiano, lleno de pasión y sentimiento.
