Verde 70: nostalgia, música y giras: sus protagonistas visitan el set de esTAmañana

Verde70 suena a ilusión, amor, desamor, emoción. Sus canciones se convirtieron en himnos de alegría, de tristeza, de épocas colegiales, de juventud. La banda se formó en el inicio del siglo (2000) y aún sigue sonando con energía.

Darío Castro, César Galarza y la nueva vocalista de la banda, Lisa María Barragán, estuvieron presentes, en la mañana del 20 de agosto del 2025, en el set de esTAmañana, el magazine diferente de TeleAmazonas.

Castro, es el líder de la banda. Actualmente, los Verde 70 se instalaron en Madrid, desde donde buscan proyectarse al mercado europeo. De hecho, en septiembre, el grupo nacional estará girando por varias ciudades españolas como Valencia, Barcelona y la misma Madrid.

En la gira por España, Verde 70 compartirá con bandas influyentes en la movida latinoamericana como Los Aterciopelados, de Colombia. También están previstos conciertos en Estados Unidos.

Los integrantes de la agrupación Verde 70 con los presentadores de esTAmañana, en la jornada del 20 de agosto del 2025. Teleamazonas

El grupo ha incorporado en la composición de sus canciones elementos como el charango para hacer un homenaje a los orígenes, a la música andina. En la Inmensidad, Palabras y varias de sus canciones permanecen en el imaginario de los seguidores ecuatorianos.