Actualizada: 02 mar 2026 - 11:32

Vida solo hay una y es para darlo todo

Pablo Vargas, triatleta con discapacidad visual, nos cuenta de sus participaciones en maratones como 'Iron Man' y cómo lo logra junto a su equipo.

