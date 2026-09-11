Actualizada: 11 sep 2026 - 12:42
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La voz de la ópera, el rock y el anime
Tatiana Gorriti, soprano ecuatoriana con formación en canto lírico, explora el rock y el metal sinfónico para acercar la técnica vocal de la ópera a nuevos públicos.
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Tatiana Gorriti, soprano ecuatoriana con formación en canto lírico, explora el rock y el metal sinfónico para acercar la técnica vocal de la ópera a nuevos públicos.