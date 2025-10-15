Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Teleamazonas
Actualizada: 15 oct 2025 - 12:38

Yilda Bachón nos visita para hablar de su música

La multifacética cantante Yilda Bachón nos comparte sus nuevos proyectos musicales y cómo sigue conquistando escenarios desde Ecuador hacia el mundo.

