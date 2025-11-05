Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Teleamazonas
Actualizada: 05 nov 2025 - 12:52

Los zapatos más exclusivos de Guayaquil

Un abogado de profesión pero zapatero por vocación nos cuenta su transición de profesiones y cómo llegó a realizar los zapatos que luce el presidente del Ecuador.

