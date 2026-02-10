Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Capítulos

CAPÍTULO 50: Camino a ganar una ventaja (10/02/26) | TEMP 03 | MASTERCHEF CELEBRITY ECUADOR

Buscamos a la celebridad con el talento culinario para convertirse en el próximo MasterChef. No te pierdas la nueva temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.

Capítulo 50 de MasterChef Celebrity Ecuador.

Teleamazonas

Autor

Karina Amaguaya

Actualizada:

10 feb 2026 - 22:35

Unirse a Whatsapp

Mira el capítulo 50 de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, de este martes 10 de febrero del 2026. Míralo de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.