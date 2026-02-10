CAPÍTULO 50: Camino a ganar una ventaja (10/02/26) | TEMP 03 | MASTERCHEF CELEBRITY ECUADOR
Buscamos a la celebridad con el talento culinario para convertirse en el próximo MasterChef. No te pierdas la nueva temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.
Capítulo 50 de MasterChef Celebrity Ecuador.
Teleamazonas
10 feb 2026 - 22:35
Mira el capítulo 50 de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Ecuador, de este martes 10 de febrero del 2026. Míralo de martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas.
