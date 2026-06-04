Detienen en Quevedo a sospechoso del asalto a supermercado en Quito donde murió un trabajador

Un joven de 19 años fue detenido como presunto responsable del asesinato a un trabajador de Tuti, en Quito.

Un joven de 19 años fue detenido en Quevedo por su presunta participación en el asalto armado a un supermercado del norte de Quito que terminó con la muerte de un trabajador. La captura se produjo cuatro días después del violento hecho que conmocionó a los vecinos del sector de Jipijapa.

La Policía Nacional informó que miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) localizaron y aprehendieron a Jandri P. en el sector de El Pantano, en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos.

Según las investigaciones, el detenido sería uno de los implicados en el robo ocurrido el domingo 31 de mayo de 2026 en un local de la cadena Tuti, ubicado en el sector de Jipijapa, en el nororiente de la capital.

Durante el atraco fue asesinado David Valle, trabajador del establecimiento, hecho que generó indignación entre familiares, compañeros de trabajo y residentes de la zona.

Las autoridades continúan investigando la participación de otros sospechosos que habrían intervenido en el delito.

Retratos difundidos ayudaron a identificar al sospechoso

De acuerdo con reportes policiales, la ubicación de Jandri P. fue posible gracias a información obtenida tras la difusión de retratos de los presuntos asaltantes.

Las imágenes fueron compartidas por comités barriales de seguridad y ciudadanos que colaboraron con las investigaciones, lo que permitió a los agentes seguir la pista del sospechoso hasta la provincia de Los Ríos.

Tras su captura, el joven fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para el desarrollo del proceso judicial correspondiente.

Autoridades continúan la investigación

La Policía mantiene abiertas las investigaciones para determinar la participación de otros involucrados en el asalto y esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

El caso cobró relevancia nacional luego de que el trabajador del supermercado falleciera durante el ataque, convirtiéndose en una de las muertes violentas registradas en medio de hechos delictivos en Quito durante los últimos días.