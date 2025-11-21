Pollo frito 1 - Cocineros 0; un reto caótico en las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador

Suman seis los cocineros con delantal negro en la primera semana de MasterChef Celebrity Ecuador

Un reto que parecía fácil pero que terminó por convertirse en pesadilla para varios cocineros. Tres participantes se llevaron delantal negro la noche de este viernes 21 de noviembre del 2025, y con ellos, suman seis participantes que estarían en peligro en la competencia.

Beber Espinoza, Nicole Pinilla y Naykim Tzamarenda fueron los castigados de este reto de presión que consistía en preparar pollo frito, acompañado de una guarnición y salsa, a gusto de los cocineros.

Sin embargo, aunque parecía un plato sencillo para los participantes, terminó siendo un verdadero caos desde que empezaron a despresar el pollo. Y mientras en las cocinas se sentía la tensión, los ganadores del reto por equipos observaban todo desde el balcón.

Los ganadores del reto por equipos vivieron este reto de presión desde el balcón. Teleamazonas

Tras 60 minutos de cocinada, el verdadero momento de tensión llegó.El jurado eligió los peores platos para degustar, estos fueron: Monserrath Astudillo, Sonia Luna, Nicole Pinilla, Naykim Tzamarenda y Beber Espinoza.

Los comentarios de los chefs para los participantes fueron hacia el término de cocción del pollo y las guarniciones presentadas. El jurado resaltó que el objetivo de estar en MasterChef Celebrity Ecuador es elaborar platos con sabores ecuatorianos pero elevados a la alta cocina.

Chefs Carolina Sánchez, Jorge Rausch e Irene Gonzáles en la degustación de platos del reto de presión de MasterChef Celebrity Ecuador. Teleamazonas

De los seis cocineros que pasaron al atril solo dos se salvaron de llevar delantal negro. Y si quieren convertirse en el próximo MasterChef Celebrity Ecuador, deberán estudiar más y seguir preparandose en las cocinas.

El siguiente reto aguarda con nuevas sorpresas a los participantes, no te pierdas el programa de cocina más famoso del mundo, lunes a viernes, desde las 21:00, por Teleamazonas.