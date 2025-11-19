Desafío sin palabras pone a prueba la creatividad en MasterChef Celebrity Ecuador

Mara Topic explica el plato que sus compañeros de equipo deben preparar en este reto de presión

El segundo capítulo de MasterChef Celebrity Ecuador dejó en claro que cuando los participantes no pueden hablar, la cocina habla por ellos, a veces para bien, a veces para pedir auxilio, tal como sucedió en el espisodio de este miércoles 19 de noviembre del 2025, donde los cocineros trabajaron en equipos.

Josh Paredes y Naykim Tzamarenda por ser los ganadores del reto anterior tuvieron el privilegio de conformar los equipos y elegir a los cocineros dibujantes de cada grupo. Luego de colocarles una mordaza, conocieron el plato que debían preparar y su misión era comunicar a sus compañeros de equipo la receta, pero solo a través de dibujos.

Las cocinas fueron un caos y la tensión se sintió en cada uno de los competidores por intentar descifrar los dibujos y crear el mejor plato. Así fueron alguno de los momentos que tuvieron los participantes esta noche:

Frickson Erazo, Jorge Campozano observan la receta con los dibujos de Sebastián Guayasamín Teleamazonas Bastían Napolitano, Josh Paredes y Karime Borja observan los dibujos de Mara Topic antes de cocinar. Teleamazonas Hugo Quintana intenta comunicar el plato que su equipo debe preparar para este reto de presión. Teleamazonas Nioco Pinilla y Ana Paula Buljubasich preguntan sobre el dibujo de su compañero Nexar Gómez. Teleamazonas Nexar Gómez dibuja los ingredientes del plato que deben preparar sus compañeras Nicol y Ana Paula. Teleamazonas Blanko observa lo que ha dibujado para comunicar a su grupo la receta de este reto de presión. Teleamazonas Riccardo Perotti observa sus dibujos con los que intentó comunicar a su grupo. Teleamazonas Beber Espinoza dibuja los ingredientes que debe llevar el plato en este reto de presión. Teleamazonas

Sin embargo, al finalizar la preparación y degustación, el jurado eligió al equipo de Nexar Gómez, Nicol Pinilla y Ana Paula Buljubasich como el ganador de la noche. Ellos prepararon un lomo con salsa de pimienta, puré de camote y ensalada. Según el jurado, la carne no estaba en su punto de cocción, pero alcanzaron un buenos sabores.

Nicol Pinilla, Ana Paula Buljubasich y Nexar Gómez fueron los ganadores del reto de presión de MasterChef Celebrity Ecuador. Teleamazonas

El chef Jorge Rausch aprovechó este momento para presentarles el denominado chino fino, una herramienta gastronómica escencial para preparar purés.

Pero no todo fue felicidad en esta noche porque otro grupo se llevó delantal negro. Los primeros en lucir este color fueron El Jose Cañizares, Fer Guevara y Riccardo Perotti. Su preparación fue una lluvia de pollo con plátanos fritos, "quemados", a decir de Rausch. Además, juzgaron que la salsa estaba mal.

Riccardo Perotti, Fer Guevara y Jose Cañizares, primeros cocineros en ganar delantal negro. Teleamazonas

