Capítulo 1: ¡Comienza MasterChef Ecuador! | Temporada 5

La nueva temporada regresa a sus raíces con 24 cocineros aficionados dispuestos a demostrar su talento, superar cada reto y luchar por convertirse en el próximo MasterChef Ecuador. En este primer episodio conocemos a los participantes, recibimos al nuevo jurado Óscar Santa Coloma, junto a Irene González y Carolina Sánchez, y vivimos los primeros desafíos dentro de la cocina. Mayonesa, patacones, nervios, emoción y los primeros delantales negros marcan el inicio de una competencia en la que cada plato puede cambiarlo todo. ¿Quién logró subir al balcón? ¿Quién quedó en riesgo de eliminación? ¿Y quién tendrá que demostrar mucho más para continuar en la competencia?