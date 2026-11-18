Sinfonía de motores - Episodio 37

Revive toda la emoción del automovilismo con el análisis del Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán, donde George Russell y Max Verstappen protagonizaron una intensa batalla. Repasamos las mejores maniobras, accidentes, estrategias y el desempeño de los principales pilotos. Además, viajamos al Rally Mundial de Chile para conocer los momentos decisivos de la competencia, la lucha por el campeonato y las últimas novedades de Red Bull, Mercedes y McLaren. ¡Toda la actualidad del mundo motor y lo que se viene en las próximas carreras!