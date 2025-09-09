Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Arranca la competencia en Yo Me Llamo; 30 participantes buscan convertirse en el mejor imitador

Yo Me Llamo Ecuador 2025 inició su octava temporada, tras 6 días de casting, los mejores 30 imitadores llegan esta noche a romper tarima.

Yo Me Llamo ya tiene sus 30 participantes seleccionados para la octava temporada

Teleamazonas

Autor

Redaccion Teleamazonas.com

Actualizada:

09 sep 2025 - 18:07

Unirse a Whatsapp

Yo Me Llamo Ecuador inició su octava temporada. El mejor programa de imitación la televisión ecuatoriana promete emociones fuertes, sorpresas y noches de pura música. La misión es clara, lograr que el público y el jurado duden si están escuchando al artista original o a su imitador.

La expectativa crece: ¿Quién logrará convertirse en el gran ganador? ¿Quién dejará huella en la historia de Yo Me Llamo Ecuador? Cada presentación será decisiva y solo la autenticidad marcará la diferencia.

  • Conoce el nuevo formato de Yo Me Llam

La cita está lista, este martes 9 de septiembre de 2025 empieza la batalla real, a partir de las 21:00. El escenario se encenderá con talento, pasión e imitaciones que hacen vibrar al país entero.

30 imitadores entraron a la competencia

Pablo Alborán – cantautor español de pop romántico con éxitos como Solamente tú.

Los Visconti – dúo argentino referente del folklore y la música popular.

Natalia Jiménez – exvocalista de La Quinta Estación, voz poderosa del pop y rancheras.

José José – el “Príncipe de la Canción”, ícono de la balada romántica mexicana.

Sharon  – la "hechicera" artista ecuatoriana que marcó la tecnocumbia nacional.

Amanda Miguel – intérprete argentina con clásicos como Él me mintió.

Billie Eilish – joven estrella estadounidense, ícono del pop alternativo.

Víctor Manuelle – “Sonero de la Juventud”, referente de la salsa moderna.

Hayley Williams – vocalista de Paramore, referente del pop-punk y rock alternativo.

Pedro Fernández – cantante y actor mexicano, símbolo de la ranchera.

Silvio Rodríguez – trovador cubano, figura esencial de la Nueva Trova.

Azucena Aymara – cantante peruana, conocida como la “Reina del huayno”.

J Álvarez – reguetonero puertorriqueño con estilo urbano romántico.

Héctor Lavoe – “El Cantante de los Cantantes”, leyenda de la salsa.

Amaia Montero – exvocalista de La Oreja de Van Gogh, símbolo del pop español.

Frank Sinatra – la voz más icónica del swing y el jazz estadounidense.

Ricardo Montaner – cantautor venezolano, maestro de la balada.

RKM y Ken-Y – dúo pionero del reguetón romántico de Puerto Rico.

Daniel Santos – bolerista puertorriqueño, el “Inquieto Anacobero”.

Camilo – cantautor colombiano, actual fenómeno del pop latino.

Jessica Uribe – cantante colombiana con fuerza en la música popular.

Douglas Bastidas – vocalista ecuatoriano de Tranzas, referente del pop nacional.

Rodolfo Aicardi – voz tropical colombiana, famoso por su cumbia y boleros.

Carin León – sensación mexicana de la música regional.

Nicki Nicole – trapera y cantante argentina, referente del urbano latino.

Joe Arroyo – “El Joe”, leyenda de la salsa y la música tropical colombiana.

Michael Jackson – el “Rey del Pop”, estrella global de la música y el baile.

Isabel Pantoja – diva española de la copla y la balada romántica.

Patricia Teherán – “La Diosa del Vallenato”, pionera femenina del género

Selena – la “Reina del Tex-Mex”, ícono de la música latina y la cumbia

Prepárate para descubrir a los nuevos grandes imitadores, porque la competencia real acaba de comenzar.

