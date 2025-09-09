Arranca la competencia en Yo Me Llamo; 30 participantes buscan convertirse en el mejor imitador

Yo Me Llamo ya tiene sus 30 participantes seleccionados para la octava temporada

Yo Me Llamo Ecuador inició su octava temporada. El mejor programa de imitación la televisión ecuatoriana promete emociones fuertes, sorpresas y noches de pura música. La misión es clara, lograr que el público y el jurado duden si están escuchando al artista original o a su imitador.

La expectativa crece: ¿Quién logrará convertirse en el gran ganador? ¿Quién dejará huella en la historia de Yo Me Llamo Ecuador? Cada presentación será decisiva y solo la autenticidad marcará la diferencia.

Conoce el nuevo formato de Yo Me Llamo

La cita está lista, este martes 9 de septiembre de 2025 empieza la batalla real, a partir de las 21:00. El escenario se encenderá con talento, pasión e imitaciones que hacen vibrar al país entero.

30 imitadores entraron a la competencia

Pablo Alborán – cantautor español de pop romántico con éxitos como Solamente tú.

Los Visconti – dúo argentino referente del folklore y la música popular.

Natalia Jiménez – exvocalista de La Quinta Estación, voz poderosa del pop y rancheras.

José José – el “Príncipe de la Canción”, ícono de la balada romántica mexicana.

Sharon – la "hechicera" artista ecuatoriana que marcó la tecnocumbia nacional.

Amanda Miguel – intérprete argentina con clásicos como Él me mintió.

Billie Eilish – joven estrella estadounidense, ícono del pop alternativo.

Víctor Manuelle – “Sonero de la Juventud”, referente de la salsa moderna.

Hayley Williams – vocalista de Paramore, referente del pop-punk y rock alternativo.

Pedro Fernández – cantante y actor mexicano, símbolo de la ranchera.

Silvio Rodríguez – trovador cubano, figura esencial de la Nueva Trova.

Azucena Aymara – cantante peruana, conocida como la “Reina del huayno”.

J Álvarez – reguetonero puertorriqueño con estilo urbano romántico.

Héctor Lavoe – “El Cantante de los Cantantes”, leyenda de la salsa.

Amaia Montero – exvocalista de La Oreja de Van Gogh, símbolo del pop español.

Frank Sinatra – la voz más icónica del swing y el jazz estadounidense.

Ricardo Montaner – cantautor venezolano, maestro de la balada.

RKM y Ken-Y – dúo pionero del reguetón romántico de Puerto Rico.

Daniel Santos – bolerista puertorriqueño, el “Inquieto Anacobero”.

Camilo – cantautor colombiano, actual fenómeno del pop latino.

Jessica Uribe – cantante colombiana con fuerza en la música popular.

Douglas Bastidas – vocalista ecuatoriano de Tranzas, referente del pop nacional.

Rodolfo Aicardi – voz tropical colombiana, famoso por su cumbia y boleros.

Carin León – sensación mexicana de la música regional.

Nicki Nicole – trapera y cantante argentina, referente del urbano latino.

Joe Arroyo – “El Joe”, leyenda de la salsa y la música tropical colombiana.

Michael Jackson – el “Rey del Pop”, estrella global de la música y el baile.

Isabel Pantoja – diva española de la copla y la balada romántica.

Patricia Teherán – “La Diosa del Vallenato”, pionera femenina del género

Selena – la “Reina del Tex-Mex”, ícono de la música latina y la cumbia

Prepárate para descubrir a los nuevos grandes imitadores, porque la competencia real acaba de comenzar.