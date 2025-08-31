Nikki Mackliff será la presentadora digital de la nueva temporada de Yo Me Llamo

¡Ya llega! Yo Me Llamo regresa a la pantalla de Teleamazonas desde el 1 de septiembre de 2025. Nikki Mackliff será la presentadora digital de esta temporada.

Entre las novedades de la nueva temporada del reality de imitación musical más visto de Ecuador, estará el espacio digital con la presentación de curiosidades y sorpresas.

Nikki Mackliff traerá la alegría al programa. Con imágenes únicas desde los camerinos mostrará curiosidades y sorpresas a los seguidores de las redes sociales de Teleamazonas.

Su aparición en reels y videos de redes sociales acompañará el programa que reúne a 132 imitadores en el camino por ser el mejor del país.

Mackliff fue la ganadora de la primera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador y lleva en ascenso su carrera musical desde su adolescencia.

#YMLL | ¡Llegó la Tómbola #YoMeLlamo!🎙️Acompáñanos a descrubrir qué sorpresas traerá esta competencia llena de música, talento y emoción, junto a la gran Nikki Mackliff 🤩 pic.twitter.com/4ABlCOpcFM— Teleamazonas (@teleamazonasec) August 20, 2025 "> ">

¿Quiénes son los jueces?

La cantautora guayaquileña Pamela Cortés, al cantautor colombiano Lucas Arnau, y al actor ecuatoriano Ricardo Velasteguí, serán los nuevos jueces de Yo Me Llamo Ecuador 2025.

Los tres calificarán la voz, armonía, proyección en el escenario y personificación del imitador. Con botones de color rojo y verde definirán el futuro de cada aspirante.

No te pierdas el estreno de Yo Me Llamo, este lunes 1 de septiembre, a las 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.