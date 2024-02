Pronóstico del clima para el feriado de Carnaval en Ecuador

Ecuador vivirá uno de los feriados más largos del año. Carnaval tiene dos días de asueto que se suman a los dos de fin de semana entre el 10 y 13 de febrero de 2024. Este es el pronóstico del clima para esos días.

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), se prevén fuertes lluvias en gran parte del país hasta el domingo 11 de febrero. Así lo confirmó la entidad en su alerta meteorológica N°9.

La zona de confluencia entre la sierra y amazonía es la única en donde el pronóstico no incluye lluvias y tormentas.

En Manta se mantendrán las lluvias y la temperatura variará entre 24° C y 29° C. Algo similar en la provincia de Santa Elena donde se estima que las lluvias sean más fuertes. En esa provincia costera se ha pronosticado una temperatura entre 26° C y 29°C.

Para Guayaquil el panorama no cambia. En la noche y madrugada del 9 de febrero las lluvias ocasionaron inundaciones y acumulación de agua en viviendas y negocios.

En esa ciudad el pronóstico de lluvias se mantiene. La temperatura se estima que se mantenga entre 25°C y 31°C.

Mientras que en Quito se pronostican lluvias de menor intensidad y una temperatura entre 8°C y 19°C. En Cuenca las lluvias serán más dispersas y el clima bordeará de 10°C a 23°C. Para Riobamba se prevé algo similar con temperaturas entre 7°C y 19°C.

