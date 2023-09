El PSG golea en el Clásico francés pero Mbappé sale por lesión

El París Saint-Germain dominó el Clásico de la liga francesa ante el Marsella (4-0), este domingo en el cierre de la 6ª jornada, pero su estrella Kylian Mbappé fue cambiado por un problema físico, aparentemente sin gravedad, a la media hora de partido.

Ese percance empañó una victoria ya encarrilada en la primera parte con un tanto de falta de Achraf Hakimi (minuto 8) y un gol de Randal Kolo Muani (37).

El portugués Gonçalo Ramos (47 y 89) completó la goleada en el inicio y el final de la segunda parte.

Gracias a este triunfo, el PSG suma 11 puntos y sube al tercer puesto en la clasificación, donde está a dos puntos del sorprendente líder, el Brest.

– «Nada importante», tranquiliza Luis Enrique –

Pero más allá del resultado, los hinchas del PSG no podían evitar pensar en cuál era el alcance de la lesión de Mbappé, que fue sustituido en el minuto 31 por Gonçalo Ramos.

El entrenador Luis Enrique tranquilizó pronto a los aficionados, quitando importancia a lo ocurrido.

«No es un problema serio, pero tiene dolor. Creo que era más inteligente hacerle salir. Pero nada importante», estimó en un primer momento a la televisión Prime.

Se había hecho daño en el minuto 7, en una acción con el defensa argentino Leonardo Balerdi, en la que se torció el tobillo izquierdo.

Cojeó en el campo, se retiró brevemente hacia el cuarto de hora para que le fuera colocado un vendaje en la zona y finalmente el ‘7’ fue cambiado.

«Estará disponible rápidamente, era mejor no asumir riesgos cuando un jugador no está al 100%, para no agravar», afirmó Luis Enrique sobre su jugador estrella, autor de ocho goles en cinco partidos. Las palabras del técnico asturiano apagaron las alarmas.

❌🇫🇷 Kylian Mbappé se fue LESIONADO al minuto 30 ante Marsella, después de esta infracción de Leo Balerdi. pic.twitter.com/b8SV5RN8tF — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 24, 2023

Por lo demás, la noche fue una fiesta en el Parque de los Príncipes, que recibió a su equipo con un gran mosaico y banderas rojas y azules al vuelo, y con unas gradas llenas en las que la actriz y cantante estadounidense Selena Gomez siguió el partido sentada detrás del exfutbolista y actual seleccionador Sub-21 francés Thierry Henry.

Achraf Hakimi abrió el camino al PSG transformando a la perfección una falta directa en el 8 y el segundo del equipo llegó poco después del cambio de Mbappé, en el 37, cuando Hakimi envió al palo y el balón rechazado dio en la espalda del arquero Pau López antes de quedar muerto para que Kolo Muani empujara a la red.

A la vuelta de los vestuarios, Gonçalo Ramos (47) cabeceó a la red un centro servido por Ousmane Dembelé.

Ramos firmó su doblete en el 89, cruzando en un pase de la muerte de Kolo Muani.

«Fue el partido más completo desde mi llegada, perfecto», aplaudió Luis Enrique, que vivió su primer Clásico francés.

Frente al PSG, un juguete roto. El Marsella apenas tuvo opción. Su mejor ocasión fue un remate de cabeza del portugués Vitinha al larguero, que hubiera supuesto en el 22 el 1-1 provisional y que podría haber cambiado el guión.

Con este triunfo y el logrado el martes en el mismo escenario ante el Borussia Dortmund en el arranque de la Liga de Campeones, los parisinos pasan la página del resbalón liguero de la pasada semana en casa contra el Niza.

En el Marsella (7º, 9 puntos), la derrota en este duelo de máxima rivalidad no ayuda precisamente a calmar la tormenta interna que vive la entidad, con el enfrentamiento entre ultras y directivos, y que esta misma semana llegó incluso a provocar la salida del entrenador español Marcelino.

– Primer triunfo del Lens –

El Lens, subcampeón de la Ligue la pasada temporada y que incluso terminó la temporada a solo un punto del campeón PSG, consiguió su primera victoria en el curso 2023-2024, con un 2-1 en casa ante el Toulouse.

Tras empezar la jornada como colista, el Lens suma ahora 4 puntos y se pone decimosexto -antepenúltimo-, todavía muy lejos de los puestos de cabeza.

El triunfo del Lens, que venía de un esperanzador empate en Sevilla esta semana en su arranque en la fase de grupos de la Champions League, llegó con remontada incluida y un gol decisivo en la recta final, en el minuto 84, de Morgan Guilavogui.

En los otros partidos del domingo destacó la victoria del Estrasburgo por 1-0 en Metz. Los alsacianos se ponen así quintos en la clasificación.