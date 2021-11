Publican nuevos vídeos de la tenista Peng Shuai en un evento deportivo

La tenista china Peng Shuai, cuyo paradero ha generado preocupación internacional en los últimos días, apareció hoy en un nuevo vídeo difundido en Twitter por periodistas chinos mientras asistía a un evento deportivo.

Periodistas afiliados al Gobierno chino retuitearon hoy varios vídeos de un evento organizado por China Open en el que puede verse a Peng firmando balones y posando para las cámaras.

Peng Shuai autographs balls for the kids at the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Finals in Beijing. pic.twitter.com/uPVxlNK1cQ