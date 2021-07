¿Qué opina la madre de Britney en el caso jurídico de su hija?

El pasado 1 de julio, un juez de la Corte Superior de Los Ángeles denegó la petición de la cantante Britney Spears, para destituir a su padre como el tutor de su patrimonio.

James Parnell Spears obtuvo su tutela legal desde hace 13 años y, tras el fallo, de estima que su patrimonio de unos 60 millones de dólares seguirá siendo controlado y conservado por él.

El controvertido caso ha acaparado la atención de los fanáticos de la exreina del Pop, quienes han levantado su voz para defender a la artista.

La opinión de la madre de Britney

La disputa legal ha involucrado desde el principio a James y Britney, sin embargo, muchos se preguntan por la madre de la intérprete de ‘Toxic’.

«Tengo sentimientos encontrados sobre todo esto. No sé muy bien qué pensar… Supone mucho dolor y mucha preocupación», afirmó la mujer a The New Yorker.

Aunque muchos fanáticos esperaban más declaraciones por parte de Lynne, los periodistas Ronan Farrow y Jia Tolentino, quienes investigan el caso, aseguraron que la mujer evitó el tema.

Según los comunicadores, la madre de Britney les advirtió que no respondería nada sobre el caso y que podría terminar la comunicación si su familia se enteraba de que estaba hablando con ellos.

Mire también

#VIDEO | El auge del crimen está acosando a los turistas en NY https://t.co/adp02H5AH6 pic.twitter.com/gTFd6GbEgM — Teleamazonas (@teleamazonasec) July 7, 2021

Jamie Lynn Spears, hermana de la cantante, también rompió su silencio días atrás tras haber sido presionada por los mimos seguidores de su hermana,

“He tomado una decisión muy consciente en mi vida de participar solo en su vida como su hermana, como una tía de sus hijos”, dijo.

“Quizás no la apoyé como le gustaría al público con un hashtag en una plataforma pública, pero puedo asegurarles que he apoyado a mi hermana», agregó la actriz.

NTN24