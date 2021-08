¿Qué significa en realidad el emoji con las manos abiertas de WhatsApp?

Desde algunos años en Whatsapp se puede utilizar emoticones para expresar deseos y sentimientos , imágenes que dicen más que mil palabras

Sin embargo, muchos no conocen en realidad el significado de estas representaciones animadas, hoy te vamos a contar el verdadero significado del emoji con las manos abiertas

Según el sitio especializado Emojipedia, este particular emoticón fue añadido a la aplicación en 2015. Con este, son cuatro en la lista de caritas que tienen manos para expresar diferentes emociones.

La información emitida por este sitio señala que el uso de esta imagen significa nada menos que un simple abrazo: aunque muchos lo relacionan con emociones de sarcasmo, pero también se puede utilizar para indicar la sensación de logro o agradecimiento

De acuerdo con Unicode, actualmente existen 3 mil 19 emojis divididos en 10 categorías

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea muy útil para comunicarnos con diferentes personas de manera sencilla y rápida

En esta época de pandemia la comunicación con nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo se ha visto marcada por el uso dispositivos electrónicos y populares aplicaciones como WhatsApp

