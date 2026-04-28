Una niña de seis años murió atropellada en Vía a la Costa

Una niña de seis años murió atropellada por un vehículo pesado en la Vía a la Costa, en el sector de Chongón. El siniestro de tránsito ocurrió la noche del lunes 27 de abril del 2026.

Se conoce que la menor estaba junto a una carpa de comida en la que trabajaba su madre y su abuela cuando fue atropellada por un vehículo pesado.

Tras el siniestro, el chofer del vehículo pesado abandonó el lugar. Además, una persona quedó herida. Personal de primera respuesta acudió al lugar para atender la emergencia.

La alerta se recibió pasadas las 18:30 e inmediatamente se activaron los protocolos de seguridad para dar asistencia a las personas afectadas.

"Con información de las unidades en territorio, se confirma una persona herida y una persona sin signos vitales", indicó la Comisión de Tránsito del Ecuador en su reporte oficial.

Testigos presenciales del incidente relataron que el siniestro ocurrió cuando un vehículo de carga pesada se desvió de su trayectoria y se acercó excesivamente al costado de la carretera, impactando una estructura improvisada donde se comercializaban alimentos.