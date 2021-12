¿Quiénes son los herederos de Vicente Fernández ?

El cantante Vicente Fernández, uno de los mayores exponentes de la música mexicana, falleció esta mañana. Con más de cinco décadas de trayectoria artística, “El Charro de Huentitán”, como también se le conoce, logró acumular una enorme fortuna.

De acuerdo con el sitio web Net Worth, portal que da a conocer información sobre el patrimonio neto de las personalidades con base en estimaciones de información pública o con datos de primera mano de los famosos o sus representantes, Vicente Fernández posee una fortuna de al menos 25 millones de dólares.

Se conoce que el «Rey» de las rancheras solucionó en vida esta situación para evitar conflictos familiares. Su fortuna, además de otros bienes, se habrían repartido entre sus cuatro hijos: Vicente Fernández Jr., Gerardo Fernández, Alejandro Fernández y Alejandra Fernández, quien es hija de la hermana de la esposa de Vicente, Doña Cuquita, pero fue adoptada por la familia desde hace años. Y también para su esposa y nietos.

“Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos. Y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro”, manifestó durante una entrevista.

Hasta el momento, se desconoce el porcentaje que dejó a Maria del Refugio Abarca Villaseñor, su esposa; y que tanto de su fortuna le corresponderá a sus hijos.

Pero, pese a que la distribución de la fortuna ya estaría realizada, hay quienes especulan que Gerardo sería el heredero universal, así lo aseguró la escritora Olga Wornat en la biografía no autorizada de Vicente Fernández ‘El Último Rey’.

En este libro, Wornat reveló que Gerardo siempre ha manejado los temas económicos de la familia y por eso sería el heredero universal. Esto a pesar de que muchas personas del círculo familiar manifestaron que es el hijo más ambicioso de todos.

Además, en «El último Rey» se indica que ha tenidos nexos con el narcotráfico e incluso se revela la mala relación con sus hermanos.

BIENES DEL CHENTE

Entre sus propiedades se destaca el rancho “Los Tres Portillos”, localizado en Chapala, Jalisco. Dentro de la cual el cantante construyó el centro de espectáculos “Arena VFG” con capacidad para 10 mil asistentes y es usado para la cría de caballos.

También tenía la empresa Infinity, una plataforma de desarrollo que se originó con la alianza del Grupo Fernández y Universal Music. Además, de una empresa de aviones privados llamada El Caminante.

Su fortuna se consolidó gracias a su participación en una gran cantidad de películas, conciertos y su extensa discografía.