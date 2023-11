Todo listo para el Quitofest este 25 y 26 de noviembre en el Parque Itchimbía

Los días 25 y 26 de noviembre de 2023, la capital de Ecuador vivirá el Quitofest con 19 bandas nacionales e internacionales que deleitarán a los asistentes con géneros que van desde el rock y hip hop hasta el ska, heavy metal y hardcore.

La noche de este viernes 24 de noviembre del 2023 hubo un evento previo para celebrar los 20 años del festival y los asistentes compartan un poco antes con la bandas.

El acto se desarrolló en el Centro Cultural Buenaventura y contó con la presencia de nueve bandas nacionales entre ellas Reaktor, Chloé Silva, Rimas Deformes All Star, Santamuerte, Efecto lateral, Ódica, Tanque, Swing Original Monks y Nebuxys.

Horarios de las bandas en el Quitofest 2023

El festival ha establecido horarios para garantizar que los asistentes puedan aprovechar al máximo las presentaciones.

Sábado 25 de noviembre:

14:00 – Rimas Deformes All Stars

15:00 – Chloé Silva

15:45 – La Máquina Camaleón

16:55 – V For Volumen

17:45 – Santamuerte

18:50 – Warpaint

19:55 – Tanque

21:00 – Swing Original Monks

22:20 – Los Fabulosos Cadillacs

Las recomendaciones generales para el evento es asistir con antelación para las revisiones pertinentes. Las puertas se abrirán desde las 14:00 este sábado.

Si asisten con menores de edad identificarlos y no portar coches. No llevar mascotas porque el evento no es pet friendly. No llevar objetos cortopunzantes y no llevar carpas porque no está permitido el ingreso con estos objetos.

A quienes asisten se les recomienda no ir en autos porque los parqueaderos en el interior del Parque Itchimbia no se habilitarán.

