Rafael Correa: Creo que Daniel Noboa tiene alguna clase de trastorno

«Creo que (Daniel Noboa) tiene alguna clase de trastorno. Es un tipo inmaduro, totalmente vanidoso, megalómano (…) Es un total improvisado y mimado que está hundiendo al país«, afirmó Rafael Correa, sobre el presidente de Ecuador.

Durante una entrevista con Radio Sonorama, este lunes 24 de junio del 2024, Correa cuestionó al Gobierno de Noboa duramente y arremetió contra la fiscal general del Estado Diana Salazar, a quien calificó de «corrupta«.

El exmandatario, prófugo de Ecuador, aseveró que la crisis social y económica continúa agravándose porque «el poder político está estancado en los mismos de siempre«. Además, aclaró que siempre han estado abierto al diálogo pero con Noboa no puede llegar a un acuerdo porque está improvisando y es un mentiroso.

“Se ve que (Daniel Noboa) es improvisación tras improvisación. Un tipo que secuestra a Jorge Glas y lo tiene encerrado en una cárcel de máxima seguridad (…) ¿Cómo puede apoyar a un tipo así? Se ve que es un mediocre, un mentiroso; se ve que es mala persona y que no le interesa el país«, sentenció.

Sobre la polémica publicación en The New Yorker, firmada por el prestigioso periodista estadounidense Jon Lee Anderson, Correa señaló que acabó hundiéndolo porque publicaron todo y tenso las relaciones con los países sudamericanos

“Intentó ayudar en un principio el reportaje de The New Yorker, pero le publicaron todo (…) Acabo hundiéndolo y demostrando que es un total improvisado, inmaduro y un mimado que está hundiendo al país», añadió el exmandatario asilado en Bélgica tras ser sentencia por el caso Sobornos en Ecuador.

‘La Fiscal Diana Salazar debería estar presa’

También se refirió a su situación judicial en Ecuador. Correa reiteró que es un perseguido político y acusó a la fiscal Diana Salazar de tener apresado el crimen organizado y destruir a la justicia ecuatoriana.

El expresidente de Ecuador aseguró que existe una doble moral y una especie de justicia colectiva que ha terminado por generar una persecución en contra de él y sus coidearios. “La Fiscal debería estar presa. Es una Fiscal corrupta. Averigüen quienes son los hermanos Mendoza los que le lavan el dinero a Fito y son muy cercanos a la Fiscal», recalcó.

Y agregó: «Lo que dice (Wilman) Terán es verdad, lo que dice Ronny Aleaga es verdad, lo que dice Priscilla y Cristina es verdad (…) pero como persigue a Correa sostienen a una fiscal corrupta que ha destrozado la patria».

¿Alianzas para elecciones de 2025?

Para las próximas elecciones presidenciales del 2025, Correa no descartó conformar una alianza, pero marcó distancia con el Partido Socialista Ecuatoriano (PSC) porque aseguró que está dirigido por Enrique Ayala Mora, a quien llamó «delincuente».

También, el exmandatario adelantó que con Leonidas Iza no existe una posibilidad porque «claramente tiene limitaciones«. No obstante, recalcó que si le gustaría encontrar coincidencias con diferentes grupos políticos, incluso de derecha.

“Eso no significa que vamos a cuadrar con cualquiera de Izquierda. A mí más me unen los principios que la ideología. Con delincuentes de izquierda y mercaderes políticos de izquierda que se han prestado para todo sería una claudicación moral unirnos. Prefiero perder mil veces retirarme de la política a claudicar en mis principios”, puntualizó.

‘Yo no estoy aquí por mi futuro político’

El economista de 61 años, que gobernó Ecuador durante 10 años, dijo que no le interesa construir un futuro político sino que su misión es «superar 200 años de subdesarrollo en Ecuador».

«Yo no estoy aquí por mi futuro político. No me interesa y no lo necesito. Esa no es mi misión de vida. Mi misión de vida es trabajar por mi Patria (…) estaré donde más útil sea. Obviamente eso no significar eludir mis responsabilidades. No busco nada para mí«, aclaró.

