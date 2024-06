Valentina Centeno, jefa de la bancada de ADN, afirmó que «la vieja política y la troncha» que existe en la Asamblea Nacional quiere declarar loco al presidente Daniel Noboa. Las declaraciones las realizó este jueves 20 de junio del 2024, previo a la instalación de la sesión.

«La vieja política y la troncha que se encuentra dentro en el Pleno de la Asamblea quiere llevar el debate y la discusión hacia una supuesta inhabilidad mental del presidente Daniel Noboa. Es decir, quieren declararlo loco», indicó Centeno.

La asambleísta oficialista acusó a las bancadas de intentar repetir las prácticas del viejo Congreso. «No nos sorprendería que empiecen a volar ceniceros en este pleno», agregó.

De igual forma, Centeno recalcó que no es demencial declarar la lucha al narcoterrosimo de manera radical. Pero dice que sí lo es «pedir sanciones para su propio país o votar con sus enemigos ideológicos y conceptuales«.

Esto, en referencia a las declaraciones del expresidente Rafael Correa sobre el conflicto diplomático con México y la alianza de Revolución Ciudadana, Construye y Partido Social Cristiano (PSC) en votaciones.

Lea también:

También, Centeno cuestionó que se hable de impunidad y el apoyo a procesados en hechos de corrupción, pero no se actúe de la misma forma con la fiscal general del Estado, Diana Salazar. «Eso me parece más demencial que las acciones que está tomando el Presidente«, puntualizó.

La asambleísta manifestó que esto solo busca desviar la discusión importante del país hacia «la farandulería, el chisme, la politiquería y el show«. El objetivo, dice, es «tomarse el poder, las instituciones públicas y volver a las prácticas del viejo país«.

‘Ventilan informes médicos con cualquier disparate’

Esteban Torres, viceministro de Gobierno calificó estas supuestas intenciones de declarar en incapacidad mental al Presidente como una «vieja confiable” ante la popularidad e intención de voto que tiene Daniel Noboa.

«Ya no saben qué más hacer para bajarlo. No han logrado posicionar un solo candidato a pocos meses de la elección y por eso ahora radicalizan el todos contra Noboa”, sentenció Torres en su cuenta de X en un extenso mensaje.

El viceministro aseveró que hasta la Revolución Ciudadana, que tiene un 20%, «está perdiendo el sentido político» al igual que otras «tiendas (políticas) que tienen opciones electorales marginales y milimétricas».

«En pasillos ya hay asambleístas que ventilan informes médicos con cualquier disparate solo para golpear a Noboa y al gobierno. El Cambio del Orden del Día promovido hoy por la RC respecto de la opinión y percepción de un periodista en la revista New Yorker apunta hacia allá», recalcó el exasambleísta.

Tanto susto le producen a la troncha política antigobierno en la Asamblea los números del Presidente Noboa en popularidad e intención de voto, que ahora han planificado incluso hasta inhabilitarle políticamente inventándose y reeditando la “vieja confiable” de la incapacidad… — Esteban Torres Cobo (@etorrescobo) June 20, 2024

Asamblea rechaza declaraciones de Noboa en The New Yorker

No obstante, tras las declaraciones de Valentina Centeno, las bancadas reaccionaron de inmediato este jueves. Emitieron un pronunciamiento sobre la polémica aparición de Daniel Noboa en la revista estadounidense The New Yorker.

El legislador Blasco Luna, de la Revolución Ciudadana, presentó una resolución para rechazar y condenar enérgicamente las declaraciones emitidas por Daniel Noboa sobre sus homólogos sudamericanos.

El Pleno apoyó la moción. Con 86 votos a favor y 35 en contra aprobaron la resolución que rechaza y condena las declaraciones del Presidente emitidas contra Nayib Bukele, de El Salvador; Gustavo Petro, de Colombia; Gabriel Boric, presidente de Chile; y Javier Milei, de Argentina.

En el documento se establece lo siguiente:

Rechazar y condenar enérgicamente las inoportunas, improcedentes, inapropiadas, inconvenientes y desafortunadas declaraciones emitidas por el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, en contra de los Presidentes: Nayib Bukele, Gustavo Petro, Gabriel Boric, y Javier Milei (…) por constituir una grave afectación a la imagen internacional del Ecuador, y una afrenta directa contra dichos mandatarios y los pueblos hermanos que representan, que generan potenciales afectaciones a las relaciones bilaterales, comerciales y de amistad que nos unen con los países y pueblos hermanos antes mencionados; y, señalar que las mismas no corresponden al sentir de los ecuatorianos.

Exhortar al Presidente de la República que se abstenga de emitir criterios personales y se ciña a su condición de Primer Mandatario, que le obliga dar declaraciones de manera prudente y responsable, en procura de mantener las relaciones internacionales armoniosas y de respeto absoluto a los estados hermanos.

Extender disculpas públicas a los señores: Nayib Bukele, Gustavo Petro, Gabriel Boric y Javier Milei, y por su digno intermedio a los pueblos hermanos de estos países, ante las inoportunas, improcedentes, inapropiadas, inconvenientes y desafortunadas declaraciones (…) por constituir una grave afectación a la imagen internacional del Ecuador frente a países y pueblos hermanos como lo son: El Salvador, Argentina, Colombia y Chile.

Disponer y autorizar al Presidente de la Asamblea Nacional, para que en representación de la misma envíe atentas comunicaciones individuales a cada uno de los Presidentes expresando las disculpas públicas.

¿Cómo se voto para la aprobación de la resolución?

La resolución se aprobó con la presencia de 125 asambleístas. De ellos, 86 dieron su voto a favor, 35 votaron en contra y cuatro se abstuvieron. Además, en la sesión estuvieron ausentes 12 legisladores.

Los 86 votos surgieron de la bancada de la Revolución Ciudadana, del Partidos Social Cristiano (PSC), Construye y Pachakutik. Mientras que el rechazo fue de los asambleístas del oficialismo e independientes.

También en Teleamazonas: