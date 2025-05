Actualizado 13:09

Redacción Teleamazonas.com |

¡El mundo católico tiene nuevo papa! Los cardenales reunidos en la Capilla Sixtina llegaron, este jueves 8 de mayo del 2025, a un acuerdo sobre quién será el próximo líder espiritual de 1 400 millones de católicos en el mundo y sucesor de San Pedro.

Cuando comenzó la fumata blanca por la chimenea del Vaticano, miles de fieles rompieron en aplausos y vítores en el Vaticano, que estuvo acompañada del redoble de las campanas de la basílica de San Pedro.

El nuevo papa es el cardenal de Boston (Estados Unidos) y agustino, Robert Francis Prevost. de 69 años. El nombre que decidió usar durante su pontificado será León XIV.

Líderes mundiales, presidentes de diferentes naciones, organismos internacionales y personales públicos reaccionaron a la elección del Sumo Pontífice.

Uno de los primeros líderes globales en reaccionar fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un mensaje en la red social X: «I saw the smoke but I didn’t see the pope!” (Yo vi el humo pero no vi al papa).

Posteriormente, Trump felicitó, este jueves 8 de mayo, al cardenal Robert Prevost por su elección como nuevo Papa, a través de su red social Trust Social. León XIV es el primer Papa estadounidense de la historia.

«Felicitaciones al cardenal Robert Francis Prevost, quien acaba de ser nombrado Papa. Es un gran honor saber que es el primer Papa estadounidense. ¡Qué emoción y qué gran honor para nuestro país! Espero con ansias conocer al Papa León XIV. ¡Será un momento muy significativo!«, escribió Trump.

"Congratulations to Cardinal Robert Francis Prevost, who was just named Pope. It is such an honor to realize that he is the first American Pope. What excitement, and what a Great Honor for our Country. I look forward to meeting Pope Leo XIV. It will be a very meaningful moment!"… pic.twitter.com/q6kNcSOqAT