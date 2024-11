El Registro Civil de Ecuador atenderá en horario extendido este sábado 30 de noviembre de 2024, en Quito, Guayaquil y Cuenca. El objetivo es aliviar la demanda de personas que buscan realizar los diferentes trámites.

«Tendremos una jornada extraordinaria para que los ciudadanos, con el agendamiento previo de citas a través de la agencia virtual, puedan ser atendidos este sábado 30 de noviembre, en Quito, Guayaquil y Cuenca», indicó Paola Sánchez, coordinadora Zonal 9 de esa entidad.

El horario de atención extendida será de 08:00 a 14:00. En Quito, la atención será solo en el edificio matriz, ubicada en la avenida Amazonas y Naciones Unidas, en el norte de la capital.

En Guayaquil, las ventanillas habilitadas para pasaportes estarán ubicadas en el Gobierno Zonal, en la avenida Francisco de Orellana y Justino Cornejo; mientras que en el edificio Centro (Rocafuerte), en la avenida 9 de Octubre y Pichincha, se atenderá la cedulación.

Igualmente en Cuenca se atenderán en dos sucursales. En San Blas, en la Alfonso Jerves y Alfonso Malo, se despachará trámites de pasaportes y en Bellavista, en la Luis Cordero y avenida Héroes de Verdeloma, las cédulas de identidad.

Esta decisión se tomó en medio de quejas de usuarios quienes denuncian la falta de turnos en el Registro Civil para obtener el pasaporte. Por ejemplo, desde hace 15 días, el joven Alexander Burgos busca agendar un turno para sacar su pasaporte y no lo consigue.

«Con un mensaje automático me responden que las citas se abren paulatinamente, pero desde el 14 de noviembre he estado ingresando al sistema y no consigo turno«, relató Burgos a Teleamazonas.

A Francisco Chávez le ocurre lo mismo. Intenta renovar su pasaporte, pero tampoco ha sido posible. «Pregunté a los funcionarios y tampoco saben cuándo se habilitarán más citas«, señaló.

En redes sociales, las personas también reclaman que no han podido sacar un turno. Incluso suben capturas de pantalla de la página oficial del Registro Civil, donde se muestra que todos los horarios de atención no están disponibles.

En ese contexto, los usuarios también denuncian que los tramitadores si logran conseguir citas y que cobran entre USD 35 hasta USD 100. La coordinadora Sánchez pide a la ciudadanía que no pague a los tramitadores, pues ellos utilizarían turnos adulterados.

«Vino una persona con un turno falsificado y nosotros como institución lo hemos puesto a órdenes de las autoridades, pues la falsificación de un documento está sancionado en el Código Integral Penal con cárcel de 5 a 7 años«, señaló la funcionaria.

En una de nuestras agencias en Quito, dos ciudadanos intentaron utilizar turnos falsos para la emisión de pasaporte. Inmediatamente, se tomaron las acciones necesarias y el caso se puso en conocimiento de las autoridades competentes.#DiNoALosTramitadores#ElNuevoEcuadorResuelve pic.twitter.com/eeWTx1hw9z — Registro Civil Zona 9 (@Rcivil_Zona9) November 27, 2024

