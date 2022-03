Residente ucraniana asegura que soldados rusos violaron mujeres en Jersón

Una residente ucraniana de la ciudad de Jersón, controlada por Rusia, dijo que las tropas de ocupación “ya han comenzado a violar a nuestras mujeres”.

Svetlana Zorina, de 27 años, quien vive con su abuela en la ciudad portuaria del Mar Negro de unas 290,000 personas y que fue capturada el miércoles, habló con CNN sobre la terrible situación y acusó a las fuerzas invasoras de atacar sexualmente a las mujeres.

“Ya empezaron a violar a nuestras mujeres. Hubo información de personas que personalmente conozco que a una niña de 17 años le sucedió y luego la mataron”, le dijo al presentador John Berman el viernes. Estas afirmaciones aún no se han verificado de forma independiente.

Cuando se le preguntó si los residentes de la ciudad han montado alguna resistencia, dijo que todo lo que la gente puede hacer es “simplemente quedarse en casa y cuidarnos porque tenemos miedo”.

Zorina agregó: “Estamos aterrorizados y asustados, pero no nos vamos a rendir”.

El miércoles, el alcalde Igor Kolykhaiev citó nuevas reglas para los ciudadanos después de que “visitantes armados” irrumpieran en el ayuntamiento.

