La respuesta de Shakira a Piqué luego que la llamara ‘latinoamericana’

“Orgullosa de ser Latinoamericana”, con este mensaje, acompañado de las 29 banderas de los países que conforman el continente, Shakira respondió por Twitter a su expareja, Gerard Piqué. El exdefensor del FC Barcelona se convirtió, una vez más, en el centro de atención luego de las declaraciones que hizo sobre los fans de la colombiana.

Durante una transmisión en vivo en la plataforma de Twitch en el canal de Jijantes FC, uno de los equipos de la King League, el jugador español habló de varios temas y entre ellos destacaron sus controversiales palabras sobre los latinos, lo que generó molestia entre los internautas.

En el clip, difundido en redes sociales, se evidencia la molestia de Piqué por la manera en la que ha sido recibida su ruptura con Shakira por los internautas latinos.

“Pues es latinoamericana”, dijo el deportista refiriéndose a Shakira. “O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella. Pero barbaridades, miles. No me importa nada, es cero. Porque no los conozco de nada, son gente que están ahí, que no tienen vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Son cero. No los vas a conocer nunca en la vida. Son como robots”, manifestó Piqué en su su diálogo con el periodista Gerard Romero.

Debido a esto, los internautas estallaron y manifestaron que estas palabras solo demuestran “xenofobia y clasismo” por parte del exfutbolista español.

En medio de este episodio, la colombiana emitió un mensaje de despedida, donde anunció que junto a sus hijos dejará la ciudad de Barcelona, España, donde vivió cerca de 12 años. Ahora Shakira se radicará en Miami, Estados Unidos.

