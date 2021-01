Retiran aplicación que promovía fiestas clandestinas en pandemia

0 0

Una aplicación fue retirada de la tienda de aplicaciones de iOS luego de ser acusada de promover la realización de fiestas clandestinas en medio de la pandemia del COVID-19.

Apple eliminó la aplicación llamada Vybe Together que promovía fiestas privadas. Además se eliminó su cuenta en TikTok.

Vybe Together permitía a los usuarios visualizar y crear una serie de eventos con fecha, hora y lugares específicos. Los usuarios podían solicitar unirse, y en caso de ser aprobados, recibían la dirección de la «fiesta» unas horas antes que empiece.

Incluso la aplicación en algunos diálogos hace un llamado «a rebelarse» y unirse a las fiestas.

VYBE TOGETHER

En un principio la aplicación estaba diseñada para promover «reuniones pequeñas» en lugar de grandes fiestas. Y un vocero de la app negó que esta creada con la intención de promover fiestas clandestinas.

El único rastro de la aplicación que supuestamente promovía fiestas clandestinas es su sitio web. En un comunicado se indica: «Nuestras intenciones son que las personas disfruten de pequeñas reuniones en sus apartamentos NO fiestas ilegales».

The Verge contactó al administrador del lugar quien dijo que no sabía si los inquilinos del lugar estaba vinculado a la aplicación. Y aclaró: “Pero saben que no se permiten fiestas de ningún tipo, ya que las autoridades las prohíben durante la pandemia, con el riesgo de que se cierre la propiedad y se imponga una multa enorme”. También indicó que el festival de Zamna se pospuso para abril, con lo cual no se llevará a cabo en las fechas de enero que figuraban en el sitio.

La aplicación Vybe Together contaba solo 25 calificaciones antes de ser eliminada. Y su perfil de Instagram, que todavía está vigente, tiene 810 seguidores; en tanto que la de TikTok, que ya fue borrada, contaba con 139 seguidores.