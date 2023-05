Ricardo Vanegas: Lasso debe dictar un decreto ejecutivo por la seguridad nacional

Ricardo Vanegas, exasambleísta por Pachakutik, se refirió al anuncio del presidente Lasso sobre disolver la Asamblea Nacional y aseguró que “a lo mejor no es en el momento más oportuno, pero es válido lo que ha hecho”. Lo dijo en el espacio de entrevistas del noticiero 24 horas de Teleamazonas, este miércoles 17 de mayo del 2023.

“Ellos decían nosotros podemos sacar a Lasso, pero él no puede sacarnos a nosotros y en eso se equivocaron porque es una facultad que tiene el presidente de disolver la Asamblea y ha hecho uso de esa facultad”.

Sin embargo, aseguró que todavía hay la posibilidad de que la Corte Constitucional diga que no procede. “Puede hacerlo pero debe haber un procedimiento, no a través de una acción de protección, porque es un decreto ejecutivo y sobre decreto ejecutivo no hay acciones de protección ni medidas cautelares. Se podría a lo mejor presentar una demanda de inconstitucionalidad, pero tomará tiempo”.

Vanegas sostuvo que frente a la realidad que está viviendo el presidente Lasso en este momento debe “dictar inmediatamente un decreto ejecutivo por la seguridad nacional para evitar cualquier tipo de caos o inseguridad en los ecuatorianos”.

Sobre los vocales de la Corte Constitucional aseguró que “tienen una altísima responsabilidad en este momento en Ecuador. Ellos fueron los culpables de crear esta inestabilidad al dar paso a un juicio político que nació muerto porque todos en el país sabemos que no hubo el delito de peculado”.

Además, se refirió a la interpelación en la Asamblea Nacional, este martes 16 de mayo de 2023, de Esteban Torres y Viviana Veloz y sostuvo que “fue muy pobre” y que este “es un tema que debe ser rico en lo jurídico y constitucional y también en lo político”.

Respecto a la posibilidad de continuar en Pachakutik dijo: “yo siempre seré un hombre que piensa en una izquierda moderada pero no extremista, me gusta mucho la posibilidad y la invitación que me ha hecho Fernando Villavicencio para ser él candidato a la presidencia y a lo mejor, como hemos hablado, me tocará aceptar ser primer asambleísta nacional en esa candidatura”.

Además, aseguró que el candidato de UNES a la presidencia podría ser Pabel Muñoz, el actual Alcalde de Quito.

