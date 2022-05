Las redes sociales se volcaron a dar apoyo a Richard Carapaz tras perder la maglia rosa en la etapa 20 del Giro de Italia. Y un día después, nuevamente los seguidores se hacen presentes, pero esta vez para desearle feliz cumpleaños.

Precisamente hoy que termina el Giro de Italia, Richard Carapaz está cumpliendo 29 años. Así, el ecuatoriano quiere festejar en el podio de los ganadores.

La vigésimo primera y última etapa de la competencia tiene un formato contrarreloj individual que tendrá como escenario la ciudad de Verona.

Richard Carapaz será el penúltimo ciclista en salir hacia el recorrido simétrico de 17,4 km.

La previsión es que el ciclista de Ineos ocupe el podio junto al australiano Jai Hindley el español Mikel Landa.

A big birthday welcome from the team for @RichardCarapazM ☺️



Let’s finish strong together 🤜🤛 #Giro pic.twitter.com/FpVW0kFiUe