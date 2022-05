Marlon ‘Chito’ Vera envía un mensaje de apoyo a Richard Carapaz

El peleador de artes marciales mixtas Marlon ‘Chito’ Vera se sumó a las muestras de apoyo para el ciclista Richard Carapaz, quien perdió esta sábado el liderato del Giro de Italia.

«Fuerza @RichardCarapazM a seguir pedaleando! Eres un motor«, escribió en su cuenta de Twitter en apoyo a la última jornada de la competencia ciclistica.

Los seguidores del peleador de la UFC felicitaron a Vera y también enviaron mensajes de apoyo a la ‘Locomotora del Carchi’.

«De un crack para otro crack»; «Eso se llama humildad apoyarse entre campeones deportistas»; «Par de cracks, son nuestros referentes«, son algunos de los comentarios para Chito y Carapaz.

Carapaz se enfrentará a la última etapa del Giro de Italia este domingo, una contrarreloj en Verona con un recorrido de 17,4 km y una desventaja de 1’25» del ahora líder, Jail Hindley. El ecuatoriano una vez más demostrará su calidad de deportista y asegurará un puesto en el podio.

Hindley asestó su zarpazo en los últimos kilómetros de la penúltima etapa del Giro y consiguió la maglia rosa. Carapaz tuvo entonces problemas en esas rampas finales y culminó la etapa a 1′ 28″ segundos del australiano.

He gave it everything! 👏👏👏



It's heartbreaking for @RichardCarapazM and the team as he slips out of pink on the final climb. He now sits second on GC heading into tomorrow's TT. Chapeau to Hindley for that impressive attack #Giro pic.twitter.com/fJMNHgDSaE