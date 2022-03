El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), campeón olímpico en ruta, no ha tomado la salida en la quinta etapa de la Tirreno Adriático.

Carapaz, de 28 años, no disputará la jornada entre Sefro y Fermo, de 155 kilómetros, debido a problemas estomacales.

El ganador del Giro de Italia 2019 y tercero en el Tour 2021, padecía molestias en el estómago antes de la salida de la quinta jornada. De ahí que, de acuerdo con los médicos del Ineos optó por la retirada.

En la cuarta etapa disputada el pasado jueves, Carapaz entró en meta en el puesto 59 a 2:39 minutos del vencedor y líder de la competencia, el esloveno Tadej Pogacar.

En la clasificación general, Richard Carapaz estaba sin opciones de disputar los puestos de honor, alejado al puesto 53 a 3:27.

Tampoco tomaron la salida el francés Nacer Bouhanni (Arkea), el italiano Simone Consonni (Cofidis) ni el portugués Rubén Guerreiro (EF Education). EFE

UPDATE: Unfortunately @RichardCarapazM will not take to today’s start at #TirrenoAdriatico due to feeling unwell with a gastro infection. Rest up Richie and see you back at the races soon. pic.twitter.com/UyiuRgqRhW