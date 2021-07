Richard Carapaz repite tercer lugar a etapa seguida

El ecuatoriano Richard Carapaz volvió a dar pelea en una complicada etapa 18 del Tour de Francia, en la que repitió una gran actuación.

Así, la ‘locomotora del Carchi’ arribó en tercer lugar a meta, por detrás de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

El esloveno Tadej Pogacar no dio concesiones a sus rivales este jueves y se impuso con el maillot amarillo en la cima de Luz Ardiden.

Por el momento, en un podio provisional de la clasificación general, Pogacar, Vingegaard y Carapaz ocupan los escalones de la gloria.

Pogacar, del equipo UAE, demostró, una vez más, que es el más fuerte de este Tour y logró su tercera victoria.

Antes, en la víspera, se llevó la victoria en el Col du Portet y la contrarreloj de Laval.

El español Enric Mas fue cuarto en la meta y el colombiano Rigoberto Urán, que era cuarto antes de esta jornada, se quedó descolgado a tres kilómetros de coronar el Tourmalet, penúltimo puerto del día.

