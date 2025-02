Actualizado 10:16

Redacción Teleamazonas.com I

¿Por qué Richard Carapaz se retiró de la competencia Etoile de Bessèges? El ciclista ecuatoriano y todos los integrantes del equipo EF Education Easy Post decidieron abandonar la competencia francesa. El anuncio se realizó el viernes 7 de febrero del 2025, luego del inicio de la etapa 3 de la prueba.

Según explicó el equipo de Carapaz, la razón del abandono fue el ingreso de vehículos al circuito de la carrera, un hecho que Education Easy Post consideró inaceptable. «No lo podíamos permitir y decidimos no participar en la etapa 3 de la competencia», informó el equipo en un comunicado.

La Etoile de Bessèges era la primera competencia del calendario ciclístico de Carapaz en la presente temporada. La planificación incluye al Giro de Italia como la principal prueba en el año de competencias. Carapaz era uno de los favoritos para ganar en la competencia francesa.

Our team, along with several others, has decided to retire from the Étoile de Bessèges due to safety concerns, including the presence of moving vehicles on the race course. The safety of our riders and staff is our top priority.