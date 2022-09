Richard Carapaz sigue como rey de la montaña y Pedersen gana etapa 19

El ecuatoriano Richard Carapaz sumó 5 puntos más en la clasificación por la camiseta del Rey de la Montaña, en la Vuelta a España.

Por su parte, el danés Mads Pedersen (Trek Segafredo) fue el vencedor de la decimonovena etapa, en un esprint final con llegada en Talavera de la Reina.

Así mismo, el belga Remco Evenepoel mantuvo sin problemas el jersey rojo de líder.

Mads Pedersen firmó su tercer triunfo de etapa al esprint en esta Vuelta a España, con un tiempo de 3h19’11», a una media de 41,7 km/h. La segunda plaza fue para el británico Fred Wright (Bahrain) y la tercera para el belga Gianni Vermeerch (Alpecin Deceuninck).

En la general, Evenepoel mantuvo el liderato con una diferencia de 2’07» minutos sobre Enric Mas (Movistar) y de 5’14» respecto a Juan Ayuso (UAE Emirates).

💚 💚 💚 💚 💚 💚



🇩🇰 @Mads__Pedersen does it again! The @TrekSegafredo man secures his third stage win of #LaVuelta22.



📽️ Rewatch the last KM thanks to @CarrefourES!#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/G8vXMSP2CO