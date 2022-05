Richard Carapaz subcampeón del Giro de Italia 2022

El ecuatoriano Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) culminó su participación en el Giro de Italia con una gran contrarreloj individual, de 17,4 km con salida y llegada en Verona, que le permitió consagrarse subcampeón.

Carapaz terminó décimo en la última etapa con un tiempo de 23:48. Mientras que el australiano Jai Hindley (Bora Hansgrohe) se proclamó vencedor final de la 105 edición del Giro. En la vigésima primera y última etapa se impuso el campeón de Italia Matteo Sobrero (BikeExchange).

El australiano Jai Hindley (Perth, 26 años) hizo historia al ser el primer ciclista «aussie» en ganar la maglia rosa del Giro. Supo defender la ventaja respecto al ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) para imponerse sin apuros en el Giro de Italia. Mikel Landa estuvo lejos de sus rivales de la general, pero conservó el tercer lugar del cajón.

#Giro 2022 ✅ #LeTour 2021 ✅ #LaVuelta 2020 ✅ @RichardCarapazM continues his consistent Grand Tour podium record for the Grenadiers 👏👏👏 pic.twitter.com/6Qeca8w0fw

En el resto de clasificaciones, el maillot azul de la montaña ha sido para el neerlandés Koen Bowman (Jumbo Visma), el blanco de mejor joven para el español Juan Pedro López (Trek Segafredo), la maglia «ciclamino», morada, por puntos para el francés Arnaud Démare (Groupama) y el mejor equipo fue el Bahrain Victorious.

La Locomotora del Carchi recibió el apoyo y cariño de todos los compatriotas y fanáticos del ciclismo en Vernoa antes y después de la última etapa.

Incredible support for @RichardCarapazM ❤️🇪🇨



He's currently out on course at the #Giro pic.twitter.com/5epToj4USY