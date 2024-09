El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz luchó hasta el final en la penúltima etapa de la Vuelta a España. Este 7 de septiembre de 2024 la ‘Locomotora del Carchi’ llegó en el cuarto puesto. Eddie Dunbar fue el ganador de la etapa.

El recorrido de la etapa Reina de la Vuelta salió de Villarcayo y terminó en el Picón Blanco. Se convirtió en una jornada decisiva para la competencia. Sobre todo en los ascensos ya que era una ruta en la que se destacaban los tramos de montaña.

Carapaz no aflojó durante todo el recorrido. Se mantuvo detrás de los tres primeros de la etapa. Sin embargo, esto no alcanzó para acortar la distancia en la clasificación general. Justamente esa reducción era lo que necesitaba para aspirar al podio en la última jornada.

Al terminar la etapa dijho sentirse feliz por estar entre los mejores. «Estoy muy emocionado. Volver a estar aquí con los mejores es un gran paso. He tenido un par de años bastante malos que no he podio pelear por una clasificación general», mencionó el carchense.

También dijo que encontrarse con la Vuelta a España ha sido algo especial. » He vuelto. Tengo muchos sueños por cumplir. No me siento derrotado sino con ganas de seguir trabajando».

Lea también:

La jornada previa a la última etapa que se disputará mañana fue emocionante. Sobre todo en los dos último kilómetros. Carapaz se mantuvo al acecho. Sin embargo, a falta de un kilómetro también apretaron Dunbar y Mikel Landa.

También en Teleamazonas: