El ciclista del equipo Ineos Grenadiers y compañero de Richard Carapaz, Geraint Thomas, se tomó unos minutos para contar el robo que sufrió en Mónaco.

Todo empezó en una salida a entrenar que terminó siendo una experiencia de película, según relata en redes sociales.

Geraint Thomas, campeón del Tour de Francia 2018, narró en Twitter como casi se queda sin bicicleta.

El británico salió como muchas veces a realizar uno de sus entrenamientos, como parte de la pretemporada. En determinado momento se detuvo en mitad del recorrido para tomar un café. Fue ahí que se despreocupó de su máquina y alguien aprovechó para llevarse su preciada Pinarello Dogma F12.

Lovely ride. Lovely coffee stop in Menton. Except someone nicked my bike 🤦‍♂️ Now in an Uber home. It’s a Dogma F with F12 stickers. Random miss matched wheels and in need of a wash #oneofakind pic.twitter.com/ipBfMIJ9nF

Cabe resaltar que el precio estimado de esta bicicleta es de unos 10.000 euros. Sin embargo, al tratarse del material de un equipo profesional su valor puede subir mucho más.

Geraint Thomas lo tomó con tranquilidad y algo de humor. «Precioso paseo. Preciosa parada al café en Menton. Excepto porque alguien me robó la bicicleta. Ahora estoy en un Uber volviedo a casa. Es una Dogma F con pegatinas de la F12. Las ruedas no están emparejadas y necesita un lavado», comentó en Twitter.

Tras la denuncia, el rápido accionar policial permitió que la bicicleta sea recuperada. «¡Miren, apareció! Todo termina bien, muchas gracias a la Policía», sentenció Geraint Thomas.

Así terminó la historia de susto para el ciclista del Ineos. Esperamos verlo en gran condición junto con Richard Carapaz, en la temporada ciclística venidera.

Look what showed up!! Boy have I got a good story for you on next week’s @gtcc_ pod 🤣 Big thanks to the Menton Police for their help 👮‍♂️👌 All’s well that ends well pic.twitter.com/qW5x8qXnbt