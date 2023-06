Que la consulta popular sobre la actividad petrolera en el bloque 43 del Yasuní, admitida por la Corte Constitucional, es «extemporánea» y se debería votar ‘No’, sostiene el vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador, Roberto Aspiazu.

En entrevista para Teleamazonas, de este jueves 22 de junio del 2023, aseguró que actualmente en el bloque 43 del Yasuní se producen 55 000 barriles de petróleo por día, «que equivalen a ingresos al presupuesto general del Estado por 1 200 millones de dólares al año».

El vicepresidente de la Cámara de Energía del Ecuador resaltó que en estos momentos el país necesita recursos para enfrentar las emergencias, por lo que eliminar la producción del bloque 43 llevaría al país a entrar en un «saldo rojo».

«Estamos debilitando la economía nacional con una consulta popular que no es si no un salto al vacío. Por eso hay que votar no», enfatizó Aspiazu

Además, dijo que en ese bloque existe una inversión de 1.800 millones de dólares en facilidades petroleras, las cuales para ser desmontadas, en el caso de una victoria del Sí, necesitarían de 500 millones de dólares, cifra, que según Aspiazu, no cuentan al momento.

«Frente a la situación que estamos atravesando el Ecuador no puede darse el lujo de prescindir de esa producción petrolera, tenemos que hacer acopio de cada dólar que puede ingresar para atender las necesidades de nuestra población», añadió.

Con relación a la falta de apoyo para quienes habitan en las inmediaciones del campo petrolero, que han asegurado no haberse beneficiado de los ingresos antes detallados, Aspiazu sostuvo que «eso no es cierto». Y aseguró que «es un tema que se está exagerando que no corresponde a la realidad».

Implicaciones

Aspiazu explicó que al momento Petroecuador tiene 1.171 millones de dólares en contratos con 51 empresas nacionales y extranjeras; las cuales, en caso de suspender la actividad petrolera, «van a estar en discrecionalidad de presentar las demandas respectivas al Estado Ecuatoriano».

Además, dijo que se terminaría con 915 contratos de trabajo. Y por último se refirió a la imagen del país, la cual, a su criterio, quedaría muy mal.

