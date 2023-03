Roces entre Jamil y Alexandra en el reto de campo

Hoy una plaza de mercado fue el escenario de un nuevo reto de campo de MasterChef Ecuador en el que dos equipos cocinaron para críticos gastronómicos muy exigentes. La competencia se pone cada vez más fuerte y los cocineros que ganen hoy, y que no tengan delantal negro, serán los primeros en integrar el Top 8.

Victoria, al ser la portadora del Pin del Chef, pudo decidir quiénes serían los capitanes del reto. Se eligió a sí misma y la otra capitanía se la dio a Sonnia. Ambas se enfrentaron en un duelo en el que Victoria ganó y pudo elegir primero el color de su equipo y el menú que cocinaría. Sin embargo, los equipos se formaron al azar.

Pues parece que Victoria está decidida a llevarse la ventaja del reto de capitanes. 👨‍🍳#MasterChefEcuador pic.twitter.com/zXtPWMSfoR — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 1, 2023

Johanna, Santiago, Sara y Sonia formaron el equipo verde. Mientras que Jamil, Raúl, Alexandra, Henry y Victoria integraron el naranja. Los participantes tuvieron 45 minutos para preparar seco de pollo o cariucho. Además, de postres y entradas.

🍀 La suerte no le favoreció a Santiago esta noche. 👨‍🍳#MasterChefEcuador pic.twitter.com/XkHO5LGjvO — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 1, 2023

Desacuerdos

Ya en las cocinas del reto de campo, cada equipo recibió la ayuda de un cocinero experto, sin embargo, esto generó desacuerdos entre los azules. La chef Nancy Suquilanda no estaba convencida de la entrada que preparó Santiago. “No me está gustando lo que hace Santiago (…), una sandía con leche de tigre, yo no me la comería jamás”, dijo. Además, tenían ideas contradictorias sobre el emplatado del seco de pollo.

🔵 El punto de mayor conflicto en el equipo azul es la entrada. ¿Será que los comensales piiensan diferente? 👨‍🍳 #MasterChefEcuador pic.twitter.com/JYMa4HzTrp — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 1, 2023

Roces entre Jamil y Alexandra

Pero el equipo naranja no se libró de los conflictos. Los roces entre Alexandra y Jamil se hicieron evidentes por la pasta. “Están mal sellados, de todos los tamaños. Ya los sirvo yo, anda a hacer otra cosa”, le dijo Alexandra a Jamil.

🥊 La rivalidad entre Alexandra y Jamil crea mucha fricción en el equipo naranja. 👨‍🍳 #MasterChefEcuador pic.twitter.com/teL4tmNwDn — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 1, 2023

Sin embargo, los roces se intensificaron cuando emplataron la entrada. Alexandra no colocó la misma cantidad de pasta en todos los platos y Jamil se molestó. “No jodas, están horribles, mira esos gigantes (…), hiciste todo como te dio la gana”, le dijo Alexandra.

🟠 Alexandra y Jamil son los protagonistas en el equipo naranja por su rivalidad. La capitana hoy ha estado bastante apagada. 👨‍🍳 #MasterChefEcuador pic.twitter.com/duye6zzyoT — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 1, 2023

Pese a los conflictos, ambos equipo lograron terminar sus platos y presentárselos a los comensales. Tras probarlos, los críticos gastronómicos votaron y decidieron que el equipo naranja se lleve la victoria del reto de campo.