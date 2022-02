Rusia cierra espacio aéreo para aerolíneas búlgaras, polacas y checas

Rusia cerró hoy el espacio aéreo para las aerolíneas de Bulgaria, Polonia y la República Checa en respuesta a una medida similar tomada por esos tres países por la invasión rusa de Ucrania, informó la Agencia Federal de Transporte Aéreo.

«En relación con las decisiones hostiles de las autoridades de aviación de Bulgaria, Polonia y la República Checa, a partir del 26 de febrero de 2022 a partir de las 15:00 hora de Moscú (13.00 GMT), las compañías aéreas de estos estados o las registradas en ellos están sujetas a restricciones en los vuelos a territorio ruso, incluidos los vuelos de tránsito a través del espacio aéreo de la Federación Rusa», señaló la Agencia rusa.

Moscú explicó que esta decisión se tomó de conformidad con las normas del derecho internacional; esto como respuesta a la prohibición de todos los vuelos civiles de aeronaves operadas por compañías aéreas rusas hacia y desde el territorio de estos estados.

«Los vuelos desde estos países se pueden realizar con un permiso especial emitido por la Agencia Federal de Transporte Aéreo o el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia», añadió la Agencia, Rosaviatsia.

El viernes Rusia tomó la misma medida con respecto a las aerolíneas británicas, que también aplicaron restricciones a las compañías aéreas rusas.

Como consecuencia de la medida británica, la aerolínea rusa Aeroflot suspendió todos los vuelos a Londres y Dublin hasta el 23 de mayo.

