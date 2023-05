Usuarios pueden ser sancionados por mal uso de estaciones y trenes del Metro

Decenas de ciudadanos fueron evacuados el jueves 4 de mayo de 2023 de la estación de El Ejido, del Metro de Quito, después de que un usuario activara la palanca de emergencia de un tren. Esto ocasionó que el sistema deje de operar por cerca de una hora.

Este accionar supone la interrupción de un sistema público y es sancionado por el Código Orgánico Integral Penal (COIP) con hasta tres años de privación de libertad.

La palanca de emergencia únicamente puede ser usada en casos que ameritan una acción inmediata de apoyo, por ejemplo, en temas de salud, casos de robo o acoso.

Lea también:

Otras reglas

En los andenes del Metro de Quito, los usuarios no pueden realizar actividades deportivas ni juegos. Además, mientras se espera la llegada del tren no se debe sobrepasar la línea amarilla que se encuentra en el suelo, sobre todo si el tren no se ha detenido. Es importante poner atención a la señalética que indica la dirección de cada vagón.

Está prohibido

Ingresar a las estaciones en estado etílico.

Consumir alimentos o bebidas dentro de las estaciones, espacios y vehículos del Metro de Quito.

Ingresar con artefactos o armas, tales como: cortopunzantes, de fuego, automáticas, de carga.

Fumar, incluso tabacos electrónicos, en cualquiera de los espacios o vehículos del Metro de Quito.

No se puede transitar por la zona de rieles ni ingresar a las cabinas de operación de los trenes.

También en Teleamazonas: