“Cuando uno observa desde afuera las mesas de diálogo de estos 3 meses daría la impresión que el país es el movimiento indígena y nada más”, así lo afirma el analista político Santiago Basabe.

Su reflexión llega tras concluirse el proceso de mesas de diálogo entre el Gobierno y el sector indígena con la firma de 218 acuerdos y la creación de una mesa técnica que hará seguimiento a los mismos.

A criterio del analista, siempre es bueno abrir un proceso de diálogo, independientemente de cómo haya concluido y de los avatares que tenga de por medio.

“Es un problema que el país no tiene representación política. (…) No insisto que el movimiento indígena no sea legítimo. Sino que es la única organización que tiene mediana estructura y que puede enfrentar y dialogar con el Gobierno, eso me parece que da cuenta de una sociedad sin referentes” apuntó Basabe durante el espacio de entrevistas del noticiero 24 Horas.

Y en este sentido también afirmó que en el Ecuador no existen otras agrupaciones referentes que hagan frente a las autoridades.

“No existe movilización desde otros sectores sociales porque las universidades no tienen ninguna voz en el país (no porque no se les da espacio sino porque son un ser inerte). Los gremios no ocupan ninguna función, los colegios profesionales tampoco (…) el resto de la sociedad debería ver en alguna medida que la Conaie tiene algo de organización que es lo que no falta al resto del país”, mencionó el analista.

Además, dijo que existe una posibilidad real y siempre cierta de que las movilizaciones regresen y se conviertan en el mecanismo fundamental de presión política en el país al ser la principal herramienta política de las organizaciones indígenas

“Son fuertes en las calles, en la presión desde la ciudadanía. A eso no van a renunciar, sería quitarle su principal herramienta de negociación, de plataforma y de posicionamiento político”, agregó Basabe.

Consulta popular

Sobre la consulta popular que propone el Gobierno el analista indica que hasta el momento no se han definido cuales son los temas por donde va a caminar o la agenda política para presentar la consulta.

“Una consulta cuando se presenta desde los gobiernos tiene que tener un objetivo específico”, además, dijo.

A criterio del experto la consulta es una modificación al régimen político y hay muy pocas preguntas o quizá ninguna sobre el Código de la Democracia.

“El hecho de decir tengo 5 preguntas más ahí. Vamos a ver cuál de estas la podemos incorporar, vamos a ver si es posible hacer una reforma respecto a lo que nos ha dicho la Corte da cuenta que no existe un criterio unificado en el Gobierno”, mencionó Basabe.

Antes de concluir, el experto aseguró que aún no existe una hoja de ruta o una idea clara de para qué sirve la consulta popular.

“El Gobierno habrá perdido una oportunidad más para poder equilibrar el tablero político”, enfatizó Basabe.